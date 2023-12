ÉHO.LINK lance son programme « Ého.Partner »

L’éditeur marseillais de cybersécurité lance son programme partenaires, qui valide son orientation 100% indirecte mais aussi le vrai lancement commercial de sa solution de cybersécurité destinée aux petites entreprises et collectivités. Développée depuis 8 ans, dévoilée sur IT Partners en 2021 et depuis en phase de béta test, la solution qui combine la protection de l’accès Internet, la gestion des équipements et la conformité légale, est désormais suffisamment « mature et industrialisée pour se frotter au vrai marché avec des partenaires et revendeurs », affirme Christophe Mansincal, Président et cofondateur d’Ého.Link.

En amont, Ého.Link, dont l’équipe compte désormais 25 ingénieurs, a recruté Jérôme Choukroun (photo) pour structurer la stratégie channel et piloter le développement commercial. Son expérience dans le développement des réseaux de distribution pour de grands constructeurs japonais (Hitachi, Toshiba, Brother) est en phase avec la typologie de partenaires recherchée par Ého.Link, les prestataires de proximité que sont les bureauticiens, les telcos, les intégrateurs et les spécialistes locaux d’outils de gestion, de GED ou d’archivage.

L’éditeur espère les convaincre avec une offre accessible ne nécessitant pas de prérequis de certification ou d’expertise en cybersécurité. « Une formation des équipes commerciales et des équipes techniques est assurée dans notre package d’onboarding. Dès la semaine suivante les nouveaux partenaires seront capables de vendre la solution et de l’installer chez le client final », souligne Jérôme Choukroun.

Ého.Link met en avant l’opportunité pour ces partenaires de développer autour de leur cœur de métier une activité complémentaire d’accompagnement de leurs clients sur une solution de cybersécurité, de mettre en place des services additionnels (audit de parcs, analyse des usages du réseau ou établissement d’une charte informatique) et de percevoir des revenus récurrents avec les licences en mode SaaS des parcs supervisés.

Ého.Link a déjà tissé des liens avec une vingtaine de partenaires dont certains le suivent depuis plusieurs années. Le mouvement devrait s’accélérer suite à l’organisation début décembre d’un premier webinar sur le programme Ého.Partner. Le cœur du réseau de distribution sera évidemment en PACA mais avec la volonté de trouver des partenaires référents dans toutes les régions, avec déjà de premières approches dans le Sud-Ouest et en Bretagne. Les groupements comme ADN et Majuscule devraient être approchés dans un second temps.

« L’objectif est de densifier un réseau de proximité pour adresser les entreprises du quotidien comme les artisans, c’est-à-dire le bas du segment du marché entre 2 et 10 postes, ceux pour qui un audit de sécurité à 1500 euros chez un intégrateur classique est inenvisageable », précise Christophe Mansincal.

Si le lancement se passe bien, l’étape suivante d’ici l’été sera de donner au programme une dimension européenne. « Les besoins sont les mêmes partout donc nous pouvons adapter la solution à la réglementation nationale de chaque pays et adresser 95% du tissu économique européen constitué de TPE », ajoute le Président d’ Ého.Link. « La solution est hébergée sur un cloud souverain où les données sont chiffrées, ce qui rassure les clients. »