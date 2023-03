L’éditeur marseillais Ého.Link, spécialiste de la cybersécurité pour les TPE, PME et collectivités locales, annonce que sa solution Ého.Network est disponible au catalogue multi-éditeurs de l’UGAP.

L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) est un Établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du Ministre chargé de l’Action et des Comptes publics et du Ministre chargé de l’Éducation Nationale. Elle est la seule centrale d’achat public « généraliste » en France, qui se distingue par sa politique partenariale, son engagement en faveur des politiques publiques (innovation, PME, Développement durable) et son fonctionnement « achat pour revente ». (Source UGAP)

Le référencement de Ého.Link permet aux administrations, collectivités locales et établissements de santé via l’UGAP de répondre simplement et à moindre coût à des enjeux de cybersécurité et de s’appuyer sur la solution de l’éditeur. Ce référencement est le fruit d’un travail de fond mené par les équipes R&D d’Ého.Link qui ont développé une solution intégrant les plus hauts standards en matière de sécurité pour permettre aux collectivités locales et acteurs publics de travailler dans une bulle de confiance.

Christophe MANSINCAL, Président de Ého.Link : « Ého.Link propose une offre qui permet de répondre aux besoins de cybersécurité des structures publiques et vise à accompagner tous leurs agents dans une utilisation responsable et sécurisée d’Internet. Fort de ce positionnement, notre solution permet donc aux acteurs du secteur public de sécuriser, maîtriser et optimiser leur parc informatique, les usages et les flux Internet. »

Sur les prochains mois, Ého.Link ambitionne de devenir un partenaire clé des structures publiques qui sont une cible privilégiée des cybercriminels. Bénéficiant de peu de ressources humaines et financières pour faire face aux cybermenaces, les collectivités sont particulièrement exposées aux risques cyber. La solution Ého.Link a été conçue pour permettre à ses utilisateurs d’évoluer sans effort dans un environnement digital sécurisé.

Pour mener à bien son projet, Ého.Link a investi massivement pour structurer une équipe dédiée au secteur public et va proposer de nombreuses ressources à ses clients pour les accompagner au mieux dans leurs projets.