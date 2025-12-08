Telehouse, leader mondial de l’hébergement en datacenters, étend son partenariat avec Ecritel en mettant à sa disposition une nouvelle salle d’hébergement dédiée au sein du campus Telehouse 3 Paris Magny.

Ecritel est l’un des leaders français de l’hébergement et l’infogérance cloud, certifié HDS, ISO 27001, ISAE 3402 SOC2, PCI DSS. Ecritel propose une gamme complète de services managés dédiés à l’hébergement des données sensibles et s’engage sur la disponibilité, la performance et la sécurité des applicatifs métiers et des services web.

Pour mener à bien ses opérations et offrir à ses clients des prestations à forte valeur ajoutée associant haute disponibilité, évolutivité et sécurité, Ecritel avait historiquement initié une première collaboration avec Telehouse sur son site de TH2 Paris Voltaire.

En 2025, Ecritel a souhaité ouvrir une seconde salle d’hébergement dans un site de nouvelle génération conçu by design pour intégrer les meilleures pratiques du marché en termes de performance, de résilience et de consommation énergétique. Un autre critère de sélection important consistait à sélectionner un site stratégiquement placé au sud de la région Île-de-France pour garantir une redondance avec le dispositif existant et mener à bien des opérations de PRA/PCA.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’ouvrir une nouvelle salle d’hébergement sur le site TH3 Magny 2 de Telehouse.  Ce dernier intègre toutes les certifications qualité (PCIDSS, HDS,IS0 50001 etc.), propose un PUE attractif, aligné sur la démarche RSE d’Ecritel, avec un approvisionnement en énergie à 100% de sources renouvelables et une connectivité étendue. Ecritel a ainsi pu accéder à un espace individualisé et configuré pour répondre à ses besoins spécifiques et pouvant héberger plusieurs milliers de serveurs.

La conception du datacenter Magny 2 a aussi joué un rôle important. Les équipes d’Ecritel disposent de bureaux directement sur site, garantissant une présence en 24*7. Cette organisation permet des interventions rapides, en totale autonomie et sans recours à la sous-traitance.  La collaboration étroite entre Ecritel et Telehouse a permis de tenir le planning défini pour concevoir, livrer et mettre en production la nouvelle salle d’hébergement.

« Avec Telehouse, nous avons trouvé un partenaire stratégique fiable pour soutenir nos ambitions. Cette collaboration nous permet de nous appuyer sur des infrastructures de nouvelle génération et écoresponsables, véritables leviers de notre croissance et garants d’une qualité de service toujours supérieure pour nos clients. Ce nouveau dispositif nous permettra enfin de poser des bases solides en vue du passage de la qualification SecNumCloud » déclare Julien Mellul, Directeur Général d’Ecritel.

