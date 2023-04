La consolidation se poursuit dans le réseau Sage. L’intégrateur de solutions de gestion bièvrois (91) a racheté fin février dernier à JBS le Montreuillois (93) Aptetude Co, un intégrateur Sage d’une dizaine de personnes réalisant 3 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Aptetude Co appartenait au distributeur Canon JBS depuis 2016, date de sa reprise dans le cadre d’un plan de cession des actifs de son précédent propriétaire, le groupe WyMe (marque commerciale du groupe FLDB).

En forte croissance au début des années 2010, Aptetude avait été coupé dans son élan fin 2014 par la défaillance du concessionnaire Xerox francilien Alliances, principale filiale de sa maison mère, le groupe WyMe. Une défaillance qui avait fini par entraîner celle de l’ensemble du groupe quelques mois plus tard. La dynamique commerciale avait été brisée mais les clients d’Aptetude étaient restés fidèles, attachés à la stabilité et à l’expertise de son équipe de consultants.

C’est précisément la valeur de ses consultants et la profondeur de son parc client qui ont motivé la reprise d’Aptetude par EBS Group, explique Stéphanie Deshayes, directrice des opérations d’EBS Group (photo). Des consultants que Cécilia Lopes, directrice générale associée d’EBS, connaissait bien, puisqu’elle avait été ingénieur conseil puis responsable des ventes d’Aptetude, et enfin directrice des opérations de trois des filiales de WyMe, avant de se lancer à son compte en créant EBS en 2014. Il y avait donc aussi un affect qui a facilité la transaction.

EBS Group cherchait des ressources pour renforcer son activité Sage, De son côté, JBS cherchait à se séparer de sa filiale faute d’avoir réussi à capitaliser dessus pour diversifier son activité, conformément à son intention initiale.

Première opération de croissance externe d’EBS Group, le rachat d’Aptetude lui permet, avec un volume d’achats de licences supérieur à 1 M€ par an, de se hisser dans le top 10 des partenaires Sage en France et de bénéficier à ce titre d’une position intéressante dans le nouveau programme partenaires de l’éditeur, qui avantage les gros partenaires au détriment des plus petits.

« C’est une bonne alliance, poursuit Stéphanie Deshayes, avec d’un côté une forte expertise et un parc clients important mais peu travaillé et de l’autre une force commerciale et marketing très dynamique et très présente chez les clients ».

Fort de ses partenariats avec les éditeurs EBP, Zeendoc, Lucca, Report One et Microsoft Dynamics sur l’informatique de gestion, d’un pôle infrastructures et infogérance bien installé et en pleine accélération, de son statut de mainteneur agréé Xerox sur la bureautique et d’un pôle téléphonie et fibre en construction, EBS Group ne devrait pas tarder à générer de nouvelles opportunités sur le parc clients d’Aptetude en se présentant en interlocuteur unique pour tous leurs besoins IT.

EBS Group vient d’achever son exercice fiscal 2022 sur un chiffre d’affaires de 15 M€, en croissance de 50% par rapport à 2021. Avec un effectif dépassant désormais les 80 salariés, le groupe avait tablé initialement sur un objectif de 20 M€ (+33%) sur l’exercice en cours. Au vu de la dynamique des premiers mois de l’année, cet objectif pourrait être significativement dépassé.