Le géant américain de la signature électronique annonce un plan de restructuration qui va réduire de 9% son effectif. Le nombre d’employés n’est pas précisé mais il était de 7 461 en janvier d’après CNBC. Dans un document transmis à la « SEC », DocuSign indique que le plan est conçu pour soutenir ses objectifs de croissance et de rentabilité et à améliorer sa marge opérationnelle. 30 à 40 M$ de charges sont prévus pour exécuter le plan avant la fin de son exercice 2023, qui sera clos le 31 mars.

Avec ses solutions numériques pour signer les documents, DocuSign a connu une formidable accélération pendant la pandémie. Lors de son second trimestre fiscal l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 622,2 M$, presqu’autant que sur l’ensemble de l’exercice 2019 (701M$). Sa croissance annualisée est toutefois en nette décélération : 23% contre 52% un an plus tôt. Déjà en juin dernier, des résultats décevant avait conduit l’ancien PDG Dan Springer à démissionner. Les investisseurs se détournent aussi de la valeur, avec une action qui a reculé de 65% depuis le début de l’année et a été divisé par 6 depuis son plus haut à 310 dollars en septembre 2021.

Le plan est annoncé juste avant la prise de fonction du nouveau PDG Allan Thygesen. Cet ancien haut dirigeant de Google a été successivement président de Google Marketing Solutions puis président Amériques et partenaires mondiaux. « Nous avons une opportunité de marché mondial de 50 milliards de dollars qui est largement inexploitée », avait-il déclaré lors de sa nomination.