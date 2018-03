Docteur Ordinateur, le spécialiste de la réparation d’ordinateurs et de la formation aux nouvelles technologies, va lancer une nouvelle campagne pour recruter des franchisés. Pour se distinguer, Docteur Ordinateur lance le contrat d’assistance SÉRÉNITÉ. Ce contrat « Prêt à signer » permettra de gagner des revenus récurrents et de valoriser son fonds de commerce.

« Docteur Ordinateur lance un appel à candidatures pour recruter de nouveaux franchisés, quelle que soit leur structure juridique, micro-entreprise ou SARL. Nous leur permettons d’intégrer un réseau dynamique et de se positionner sur un secteur en très forte croissance. Nous mettons à la disposition de nos franchisés de nombreuses ressources qui contribuent à accroitre leur attractivité. Enfin, le sérieux et la forte reconnaissance de notre marque sont de solides garanties pour se lancer sur le marché des services à la personne », explique dans un communiqué Maxime Berreby, fondateur de Docteur Ordinateur.

L’offre de Docteur Ordinateur s’articule autour de services d’assistance et de gestion du cycle de vie des équipements électroniques : PC, tablettes et objets connectés. Docteur Ordinateur est également installateur et revendeur de logiciels et de matériels. Les interventions sont réalisées localement en points de vente mais également à domicile chez le client.