Le réseau Docteur Ordinateur souhaite intégrer de nouveaux franchisés dans son réseau qui regroupe aujourd’hui plus de 55 agences.

Depuis sa création en 2003, Docteur Ordinateur propose un service d’assistance informatique au domicile des particuliers ; les docteurs sont des techniciens dédiés, expérimentés dotés de fortes compétences techniques mais aussi humaines. Ils utilisent une méthodologie normalisée. Plus récemment, Docteur Ordinateur a aussi développé des offres permettant de répondre aux besoins d’assistance et de mise en œuvre des technologies IoT (objets connectés). Le Contrat Sérénité a également été lancé permettant le dépannage à distance couplé à l’intervention à domicile.

Docteur Ordinateur proposera aux nouveaux franchisés différentes ressources (commerciales, marketing, etc.) afin qu’ils puissent rapidement lancer leur activité et commercialiser les prestations proposées par l’enseigne. Au-delà des aspects commerciaux et marketing, Docteur Ordinateur entretiendra également des relations de proximité avec ses nouveaux franchisés pour leur permettre d’accéder à de nouvelles compétences, notamment en matière d’Internet des Objets afin de renforcer leur attractivité. Pour assurer sa qualité de service, Docteur Ordinateur sélectionnera des candidats ayant d’une part une réelle volonté d’entreprendre, mais également de solides connaissances techniques pour réaliser les opérations qui leur sont confiées par les clients particuliers et les donneurs d’ordres.

Docteur Ordinateur est filiale du Groupe 5COM, spécialiste de l’intervention technique en France (informatique, réseaux, télécoms). 5COM est un client majeur et privilégié des franchisés Docteur Ordinateur (interventions techniques, régie, déploiements, câblage courants faibles).

« Avec ou sans boutique, en microentreprise ou tout autre forme juridique, nous recherchons des franchisés qui souhaitent s’investir à long terme à nos côtés. Docteur Ordinateur se positionne comme l’enseigne de référence qui bénéficie d’une excellente réputation. Notre évolution constante est un vrai facteur de succès qui permet à nos clients de s’appuyer sur un partenaire de confiance. Les futurs franchisés peuvent dès le départ bénéficier de ces éléments pour réussir leur développement », précise dans un communiqué Vincent Bonnet, responsable du développement de l’enseigne.