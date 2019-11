Serait-ce l’annonce du clap de fin pour Docker Swarm ? Un Docker Swarm terrassé par Kubernetes. Docker annonce dans un communiqué qu’il a obtenu un nouveau financement de 35 millions de dollars auprès de Benchmark Capital et Insight Partners, qui ont déjà injecté des fonds dans la société. « Cet investissement servira à faire progresser les flux de travail des développeurs lors de la création, du partage et de l’exécution d’applications modernes », peut-on lire dans le document.

On retiendra surtout de ce dernier que l’activité Docker Enterprise est cédée, pour un montant qui n’est pas dévoilé, à Mirantis, une entreprise californienne qui se concentre sur le développement et le support de Kubernetes et d’OpenStack. « Après une analyse approfondie avec l’équipe de direction et le conseil d’administration, nous avons déterminé que Docker exerçait deux activités très distinctes et très différentes : une activité de développement dynamique et une activité entreprise en pleine croissance. Nous avons également constaté que les produits et les modèles financiers étaient très différents. Cela nous a conduit à la décision de restructurer la société et de séparer les deux activités. C’est la meilleure chose que nous puissions faire pour les clients et pour permettre à la technologie de pointe de Docker de prospérer », annonce le CEO de Docker, Rob Bearden.

Dans un communiqué émanant cette fois de Mirantis, le CEO et cofondateur de la société, Adrian Ionel indique qu’il va associer la technologie Docker à Kubernetes. « La technologie Mirantis Kubernetes, associée à la plateforme Docker Enterprise Container, apporte simplicité et choix aux entreprises qui passent au cloud. Fourni en tant que service, elle constitue le chemin le plus simple et le plus rapide vers le cloud pour les applications nouvelles et existantes. »

Selon nos confrères de The Register, Mirantis aurait fait par ailleurs savoir qu’il continuerait à offrir un soutien à court terme pour les produits Docker mais que des produits clés tels Swarm ne bénéficieraient que d’un soutien planifié de deux ans. L’avenir de l’orchestrateur paraît donc plus qu’incertain.

Cette restructuration de Docker s’accompagne de la nomination d’un nouveau CEO, la troisième depuis le départ de Ben Golub en mai 2017. Cette fois c’est le directeur en charge des produits de la société, Scott Johnston (photo) qui va prendre les rênes de la société. « Les développeurs sont profondément ancrés dans l’héritage de Docker. Par conséquent, une fois l’analyse terminée, il était naturel de recentrer Docker sur cette communauté critique », fait savoir Rob Bearden. « Une fois que cette décision a été prise, j’ai réalisé que Scott Johnston était la personne la mieux placée pour prendre diriger la société restructurée. »