Docaposte annonce l’acquisition de Thiqa, un cabinet d’experts spécialisé dans les solutions d’identification, d’authentification, de signature et d’archivage électronique. Des compétences recherchées par la filiale de La Poste qui par ses acquisitions ciblées cherche à s’imposer comme acteur référent de la confiance numérique. Celle de Thiqa s’inscrit notamment dans la continuité du rachat en 2021 par Docaposte des activités de signature et de coffre fort numérique d’Idemia, un des géants du domaine.

Fondé en 2018 par François Thill et Olivier Clémot, Thiqa compte une vingtaine de collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 3,6 millions. L’entreprise qui était déjà partenaire de Docaposte accompagne ses clients « grands comptes », principalement dans la banque et l’industrie, dans la mise en œuvre de leurs solutions de confiance, avec des prestations d’intégration, de développement applicatif sur mesure et de maintenance/exploitation.

« L’expérience des consultants experts de THIQA sur les technologies associées à la confiance numérique apportera une expertise pointue complémentaire aux solutions et savoir-faire de Docaposte et va nous permettre de consolider notre place de référent de la confiance numérique en France et en Europe », commente sur Linkedin Olivier Vallet, le PDG de Docaposte.

Le groupe explique que tout en étant intégrée à son offre de services, Thiqa conservera son autonomie et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients. « Dotés de compétences rares, et sur un marché en tension, les experts séniors de Thiqa pourront être mobilisés sur les projets stratégiques de Docaposte : offres de confiance numérique, de cybersécurité et de cloud, avec une dimension internationale », précise-t-il.

Une formule qui a séduit les dirigeants de Thiqa, convaincu que leur adossement à Docaposte leur permettra d’accélérer le développement de leur plan d’affaires et et d’attirer de nouveaux talents. Le montant de la transaction n’est pas divulgué.