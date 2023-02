VMware confie à Dimitri Bordet la direction de l’équipe chargée du développement et de l’engagement avec l’écosystème de partenaires français. Au moment ou l’éditeur fait évoluer son programme Partner Connect pour mieux correspondre aux transformations des modèles de consommation du cloud, des services et des solutions, Dimitri Bordet déclare dans un communiqué vouloir offrir aux partenaires « davantage de simplicité, d’agilité et de capacité de développement ».

Alors que le rôle des partenaires devient de plus en plus déterminant pour accompagner les clients dans la modernisation de leur infrastructure et de leurs applications, sa feuille de route est tracée : « Mon rôle est de développer, d’animer, et de faire cohabiter l’ensemble de l’écosystème partenaires, tout en veillant à ce que chacun d’entre eux continue à développer des pôles d’expertise pour accélérer le passage à la souscription et répondre ainsi aux nouveaux modes de consommation cloud. »

Même s’il n’a rejoint VMware qu’en septembre dernier, Dimitri Bordet connait parfaitement son écosystème puisqu’il a passé les douze derniers années chez Dell EMC, où il a d’abord travaillé sur l’extension du réseau de partenaire avant de devenir directeur de la distribution. Il a précédemment occupé des fonctions de responsable du réseau de partenaires et de distribution chez Lexmark et de responsable commercial chez Hewlett Packard.

« Nous sommes ravis que Dimitri mette au service de VMware et de son réseau de partenaires sa maîtrise des enjeux du secteur, son parcours ainsi que son expertise technologique », déclare Marc Dollois, Directeur Général de VMware France. « Ses qualités humaines et techniques constituent de formidables atouts pour permettre aux partenaires d’accélérer leur croissance en les aidant à progresser en performances et en compétences. »

Dimitri Bordet succède à Valérie Nassivera qui poursuit sa carrière dans le groupe à des fonctions de direction commerciale.