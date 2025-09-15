L’ESN de Levallois-Perret renforce sa présence en Allemagne – et son expertise des écosystèmes SAP et Microsoft – avec l’acquisition de deux entités du groupe affinis : Enerhym et Collogia IT Services.

Spécialisée dans le cloud SAP, le conseil piloté par l’IA et les services de transformation IT dans le secteur de l’énergie, Enerhym GmbH avait été achetée par affinis en novembre 2023.

Quant à Collogia IT Services, elle existe depuis 1979 et est basée à Cologne et Lübeck. Rachetée par affinis en 2022, elle a été rebaptisée affinis Enterprise Services GmbH. Cette entité est spécialisée dans les services gérés au sein des écosystèmes SAP (SAP Gold Partner) et Microsoft (Microsoft Solution Partner).

Le directeur de Devoteam en Allemagne, Fahim Ghaffari, déclare dans un communiqué qu’il s’agit d’« une étape clé dans la consolidation de notre position sur le marché allemand ». Sébastien Chevrel, directeur général du groupe Devoteam, souligne que le marché allemand est une priorité stratégique, que ces deux rachats s’inscrivent dans le plan Amplify 2028 de son groupe et met en avant l’importance de se spécialiser dans le secteur énergétique.

Le montant de ces acquisitions n’a pas été divulgué. Leur finalisation reste soumise aux conditions suspensives usuelles.

