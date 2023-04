La société Dell Technologies déclare être parvenue à dépasser de 1% son chiffre d’affaires record de l’an dernier alors que les ventes de PC sont en baisse sur l’ensemble du marché depuis 2021, selon le cabinet IDC.

Les ventes de l’unité Client Solutions Group (CSG) de l’entreprise de Round Rock ont cependant baissé annuellement de 5% et les dépenses du grand public en matière de PC ont baissé de 40% par rapport à l’année précédente.

« Nous observons des signes encourageants d’achats de PC dans certains secteurs, comme celui des petites entreprises qui est l’un des premiers à se redresser. Nous sommes définitivement plus optimistes pour le second semestre », confie le PDG de Dell Technologies, Michael Dell, à CRN. Après avoir licencié 6.650 personnes en ce début d’année – tout de même – il n’estime désormais plus nécessaire de procéder à de nouvelles suppressions d’emplois cette année.

S’agissant des opportunités proposées aux partenaires de distribution, Michael Dell a insisté auprès de CRN sur les incitations en amont des contrats cloud Apex ainsi que sur les fonds de développement du marché en aval.