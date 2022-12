La quête de l’ordinateur durable et facilement réparable attise l’innovation des constructeurs. Chez Dell, une première version du concept Luna avait été dévoilée l’an dernier, avec un prototype de PC portable qui se démontait en un tournemain avec un tournevis. L’objectif affiché était de rendre les composants accessibles, remplaçables et réutilisables, afin de réduire autant que possible l’utilisation des ressources. Depuis les ingénieurs ont encore affiné le concept en cherchant à supprimer les vis, câbles, colles et soudures qui compliquent l’opération et en concevant des composants qui viennent s’enficher tout simplement dans le châssis en les faisant coulisser.

Pour se lancer, un seul outil poussoir est nécessaire pour déverrouiller la pièce qui maintient en place le clavier. Le retrait de ce dernier donne accès aux restes des composants (ventilateur, batterie, carte mère…), qu’il suffit d’extraire de leur logement dans le bon ordre. Avec cette petite prouesse de conception modulaire, le PC portable peut être entièrement démonté en quelques minutes, contre jusqu’à plus d’une heure pour des modèles standards.

Au-delà de ces améliorations, Dell a fait évoluer plus radicalement son concept en intégrant de la télémétrie et de la robotique. Avec la télémétrie, l’objectif est de diagnostiquer l’état individuel de chaque composant du système, dont la durée de vie est très variable selon l’utilisation. « Les personnes travaillant à domicile, par exemple, peuvent utiliser des composants externes, tels que des claviers et des moniteurs. Le clavier et le moniteur de l’ordinateur portable auront alors à peine été utilisés, quand la carte mère sera bonne à remplacer», illustre le constructeur. L’idée est de savoir précisément quand et sur quel composant intervenir.

Si l’opération pour remplacer un composant semble déjà à la portée de tous, Dell pousse plus loin le concept avec la conception d’un robot capable d’exploiter les données de télémétrie et de manipuler les composants encore plus rapidement. Ce gros bras articulé pourrait ainsi réduire considérablement les délais de réparation pour les clients et pourquoi pas un jour ouvrir la voie à des ateliers de réparation en libre-service.

Pour autant, il ne faut pas s’attendre à voir arriver prochainement des PC estampillés Luna ou une commercialisation du concept. Le concept n’en est qu’à ses premiers développements et Dell reconnait qu’il s’agit d’une vision à long terme.

« Notre travail continu avec Concept Luna nous rapproche d’un avenir où davantage d’appareils seront conçus avec une conception modulaire. L’ajout passionnant de la robotique et de l’automatisation sert de catalyseur pour accélérer le démontage efficace des appareils, mesurer la santé des composants et leur utilisabilité restante, et mieux comprendre quels composants peuvent être réutilisés, remis à neuf ou recyclés – afin que rien ne soit gaspillé », commente dans un billet de blog Glen Robson, le directeur du groupe Experience Innovation chez Dell.