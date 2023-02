A l’approche du Mobile World Congress 2023, Dell et Red Hat font la promesse de réduire les coûts d’exploitation des réseaux de 40% et les dépenses d’investissement de 10% avec de nouveaux blocs d’infrastructure (Dell Telecom Infrastructure Blocks).

Andrew Vaz, en charge de la gestion des produits chez Dell, a déclaré lors d’un point de presse que le marché des télécommunications commence à apprécier les avantages d’une infrastructure ouverte et native du cloud, à l’instar de la transformation qu’ont connue les fournisseurs informatiques.

La solution proposée comprend du matériel, des logiciels et des abonnements pour créer et alimenter les fonctions de réseau de base à l’aide de Red Hat OpenShift et Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes. « Le matériel et l’infrastructure proviennent de Dell. Les éléments d’automatisation et de middleware sont également de Dell. La plateforme logicielle cloud provient de Red Hat. Il s’agit d’un système entièrement conçu et validé de bout en bout. »

Selon Andrew Vaz, les produits sont expédiés directement par Dell et offrent une automatisation de la configuration et de l’installation.

Dell fait également valoir des arguments en faveur de la durabilité de la solution, notant que « qu’en réduisant les dépenses d’alimentation et de refroidissement, 833 tonnes métriques d’émissions totales de CO2 peuvent être économisées sur cinq ans, ce qui équivaut à la conduite de 179 voitures à essence pendant un an ou à la quantité moyenne d’électricité utilisée par 162 foyers pendant un an. »