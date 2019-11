Le stockage, les PC et VMware ont alimenté la croissance de Dell. En revanche, les ventes de serveurs et de solutions réseaux ont fortement chuté. A l’issue du troisième trimestre, la firme de Round Rock a enregistré un chiffre d’affaires de 22,84 milliards de dollars, en croissance de 2% sur un an, mais légèrement en dessous des estimations des analystes qui penchaient pour 23,02 milliards de dollars. Les ventes de PC ont généré 11,41 milliards de dollars, soit une hausse de 5%. Et ce malgré la pénurie de composants qui affecte le marché. Cette activité représente ainsi près de la moitié des revenus du fabricant. Le stockage a engendré des ventes de 4,1 milliards de dollars, en croissance de 7%. Notons que les livraisons de VxRail ont bondi de 87%. En progression de 11%, les revenus de VMware ont atteint 2,5 milliards de dollars. En revanche, les serveurs et les réseaux ont vu leurs ventes chuter de 16% à 4,24 milliards de dollars.

Le bénéfice net GAAP de Dell s’est élevé à 552 millions de dollars, contre une perte de 895 millions de dollars un an auparavant. Le constructeur a réalisé un bénéfice par action non-GAAP de 1,75 dollars, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,62 dollar par action.

La pénurie de composants Intel a amené la firme texane à abaisser ses prévisions de revenus pour l’exercice 2020, désormais attendus entre 91,5 et 92,2 milliards de dollars, alors que la fourchette précédente était de 92,7 à 94,2 milliards de dollars. « Les pénuries de processeurs Intel se sont aggravées trimestre après trimestre, ce qui impacte nos prévisions en matière de livraisons de PC commerciaux et de PC grand public haut de gamme », a expliqué le COO, Jeffrey Clarke, aux analystes, rapporte Reuters.

Le mois dernier, Intel avait fait savoir que la demande pour ses processeurs destinés aux PC dépassait sa capacité à augmenter sa production, ce qui l’incitait à faire appel à des sous-traitants pour remédier à la pénurie.

Ces prévisions en retrait ont fait reculer l’action de près de 5% lors des échanges après-bourse.