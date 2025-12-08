delaware annonce avec fierté avoir remporté le prix Microsoft Partner of the Year 2025. Une distinction prestigieuse, attribuée parmi des milliers de partenaires Microsoft à travers le monde, qui souligne l’excellence de nos équipes dans l’innovation et la mise en œuvre de solutions technologiques basées sur l’écosystème Microsoft en Belgique.

Cette reconnaissance met en lumière l’engagement et la passion de nos équipes, qui accompagnent chaque jour nos clients dans leurs ambitions digitales grâce à des solutions innovantes », affirme Jan De Bock, Managing Director de delaware Belux.

« Notre collaboration étroite avec Microsoft – qu’il s’agisse de Dynamics, de Modern Work, d’Azure, de la sécurité, des intégrations systèmes, de la data ou de l’IA – nous permet de créer un véritable impact. Nous aidons les organisations à se transformer et à se préparer à un futur où le cloud et l’intelligence artificielle sont au cœur des enjeux. Une dynamique qui dépasse les frontières belges et éclaire l’ensemble du marché européen. »

Chaque année, les Microsoft Partner of the Year Awards récompensent les partenaires ayant livré les solutions cloud et IA les plus remarquables. Plus de 4 600 candidatures issues de plus de 100 pays étaient en lice cette année. delaware Belux se distingue pour la qualité et la valeur de ses solutions sur le marché belge, une réussite inspirante pour tout l’écosystème delaware, en Belgique comme en France.

Microsoft Partner of the Year 2025 en Belgique

 

« Félicitations à tous les lauréats et finalistes des Microsoft Partner of the Year Awards 2025 », déclare Nicole Dezen, Chief Partner Officer et Corporate Vice President chez Microsoft. « Cette année encore, nos partenaires ont démontré tout le potentiel de nos plateformes Cloud et IA, en déployant des solutions qui repoussent les limites de l’innovation. Leur énergie et leur créativité inspirent l’ensemble de notre écosystème. »

