Le spécialiste de la mise en œuvre d’environnements SAP, Delaware France s’agrandit sur la région Nord en intégrant une nouvelle agence à La Madeleine près de Lille. L’objectif pour l’intégrateur est, d’une part d’accélérer sa croissance sur la région auprès des professionnels de la distribution (retail) et d’autre part de s’entourer de nouveaux collaborateurs pour mener à bien les projets récemment remportés. Dès à présent, l’agence locale, qui réunit à ce jour 75 experts, lance un plan de recrutement pour intégrer une quinzaine de nouveaux consultants technico-fonctionnels dans ses équipes. Sa position géographique lui permet d’entretenir des relations privilégiées avec les équipes belges qui réunissent plus de mille consultants.

« Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture de notre nouvelle agence qui va nous permettre de supporter notre forte croissance qui s’élève en moyenne à 20 % par an. Cette annonce est aujourd’hui l’illustration concrète de notre volonté de nous rapprocher toujours plus de nos clients pour mener à bien leurs grands projets comme ceux liés aux migrations S/4Hana, l’analytique augmentée et notre accompagnement sur la transformation digitale. Nous allons donc continuer d’investir pour nous entourer de nouveaux talents et renforcer l’attractivité de notre marque employeur », commente dans un communiqué Baptiste Duriez, partner chez Delaware France.