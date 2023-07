Microsoft supprime à nouveau des emplois, alors que l’entreprise débute cette semaine son exercice fiscal 2024. Ces suppressions s’ajoutent aux 10.000 annoncées en janvier dernier. Les nouvelles coupes affectent principalement des commerciaux, des chargés de clientèle et des employés des équipes support selon le média GeekWire, qui a été le premier à rapporter la nouvelle.

Interrogé par nos confrères, Microsoft a confirmé ces suppressions sans en préciser le nombre. « Les ajustements organisationnels et de main-d’œuvre sont une partie nécessaire et régulière de la gestion de notre entreprise », a déclaré un porte-parole du groupe. « Nous continuerons à prioriser et à investir dans des domaines de croissance stratégiques pour notre avenir et pour soutenir nos clients et partenaires. »

Geekwire note toutefois que Microsoft a déposé lundi un avis sur le site du département de la sécurité de l’emploi de l’état de Washington, qui indique 276 licenciements dans l’état dont 210 à au siège de l’entreprise à Redmond et 66 emplois en distanciel.

Ces nouveaux licenciements interviennent alors que Microsoft doit publier à la fin du mois les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice fiscal 2023.