L’éditeur new-yorkais de l’observabilité des données Datadog acquiert Metaplane, une start-up de surveillance des données alimentée par de l’intelligence artificielle (IA). Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Fondée à Boston en 2020, Metaplane supervise les données à l’aide de modèles d’IA de détection d’anomalies entraînés à partir de métadonnées historiques (machine learning). La jeune pousse a levé 22 millions de dollars depuis sa création.

« En joignant nos forces à celles de Datadog, nous pouvons apporter l’observabilité des données à des dizaines de milliers de nouvelles entreprises, tout en rapprochant les équipes chargées des données (data science) des équipes chargées des logiciels (DevOps) », annonce Kevin Hu, PDG et cofondateur de Metaplane. Dans le cadre de cette intégration, « Metaplane s’appellera désormais Metaplane by Datadog ».

« L’observabilité n’est plus réservée aux développeurs et aux équipes informatiques », ajoute Michael Whetten, vice-président des produits de Datadog, dans un communiqué. « C’est désormais un élément essentiel des responsabilités quotidiennes des équipes de données qui gèrent des flux de travail de plus en plus complexes et critiques pour l’entreprise. »

Pour rappel, la plateforme SaaS d’observabilité et de sécurité unifiées de Datadog intègre et automatise la surveillance de l’infrastructure et des performances applicatives, la gestion des journaux (log), la surveillance de l’expérience utilisateur et la sécurité dans le cloud.