L’éditeur new-yorkais Datadog, spécialisé dans la supervision des applications cloud, annonce l’acquisition de Seekret, une start-up israélienne basée à Tel-Aviv, à l’origine d’une solution d’observabilité des API. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Comme le souligne Datadog, la croissance explosive des API au sein des applications a rendu difficile pour les équipes d’ingénierie de comprendre les interdépendances, l’état, la disponibilité et la sécurité de ces API et comment elles affectent les expériences des utilisateurs d’applications.

La plateforme de Seekret, basée sur la technologie noyau Linux eBPF (Extended Berkeley Packet Filter), répond à ces défis techniques en facilitant la tâche de découverte, de gestion et de surveillance des API. Datadog entend intégrer ces nouvelles fonctionnalités à sa plateforme unifiée pour offrir une observabilité, une gouvernance et une automatisation plus approfondies des API tout au long du cycle de vie des API.

« Les API sont les éléments constitutifs des logiciels modernes et sont donc essentielles pour chaque client Datadog », commente dans un communiqué Renaud Boutet, vice-président directeur des produits chez Datadog. « L’ajout de la plate-forme de Seekret nous donnera l’occasion de créer de nombreuses fonctionnalités différentes pour nos clients en matière d’observabilité, de sécurité et de collaboration des API. Nous sommes ravis que l’équipe Seekret se joigne à nous dans cette aventure. »