Databricks a clôturé son dernier cycle de financement annoncé en juillet dernier. Le spécialiste des plateformes de données et d’IA confirme avoir levé un milliard de dollars lors de ce tour de table de série K, mené par Andreessen Horowitz, Insight Partners, MGX, Thrive Capital et WCM Investment Management. L’opération porte comme prévu sa valorisation à plus de 100 milliards de dollars.

L’entreprise a profité de cette annonce pour fournir un aperçu actualisé de ses performances financières. Elle indique avoir franchi au second trimestre le cap des 4 milliards de dollars de revenus récurrents annuel avec une croissance de plus de 50 % en un an. Dont 1 milliard de dollars pour ses seuls produits d’IA. Elle a dégagé par ailleurs un flux de trésorerie disponible positif sur les douze derniers mois.

L’entreprise a déclaré également avoir conquis plus de 650 clients, générant chacun plus d’un million de dollars de revenus récurrents annuels. Elle revendique plus de 15.000 clients au total.

Databricks annonce qu’elle utilisera ces nouveaux capitaux pour accélérer son développement international et sa stratégie en matière d’IA. La priorité sera donnée à la solution de création d’agents IA Agent Bricks et à la base de données opérationnelles (OLTP) Lakebase, toutes deux présentées lors du Data + AI Summit de juin dernier.

« Nos équipes construisent l’infrastructure de données et d’IA sur laquelle les entreprises s’appuieront pendant des décennies », a commenté dans un communiqué Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks (photo). « Grâce à ce financement, nous allons accélérer le déploiement d’Agent Bricks, aider nos clients dans tous les secteurs à transformer leurs données en agents d’IA de production, et renforcer notre élan en créant la nouvelle catégorie Lakebase, qui réinvente les bases de données pour les agents d’IA. »

Databricks n’a cette fois pas fait de nouveau commentaire sur son projet attendu d’introduction en bourse.