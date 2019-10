Les ventes de systèmes convergés ont grimpé en valeur de 10,9% pour atteindre 3,9 milliards de dollars au deuxième trimestre a calculé IDC. « La proposition de valeur des solutions d’infrastructure convergée a évolué pour répondre aux besoins d’un monde de cloud hybride », commente dans un communiqué Eric Sheppard, vice-président en charge de la recherche, Plateformes et technologies d’infrastructure au cabinet d’analyse. « Les solutions convergées modernes sont le moteur de la croissance car elles permettent aux entreprises de tirer parti d’une infrastructure de centre de données normalisée, définie par logiciel et hautement automatisée, qui constitue de plus en plus la colonne vertébrale locale d’un monde multi-cloud sans couture. »

La part des systèmes hyperconvergés ne cesse de progresser. Avec des livraisons en hausse de 23,7% à 1,8 milliard de dollars elle représentent fin juin 46,6% du marché total des systèmes convergés.

Si l’on s’en tient aux systèmes hyperconvergés complets (matériel et logiciels) vendus sous la marque du fournisseur (tableau 1), avec un chiffre d’affaires de 533 millions de dollars Dell domine désormais le marché dont il détient 29,2%, contre 27,4% un an plus tôt. Il devance Nutanix dont les ventes ont reculé de 6% à 259 millions de dollars, soit une part de marché de 14,2%, contre 18,7% au deuxième trimestre 2018. En troisième position figure Cisco dont les ventes se sont envolées de 46,8% à 114,0 millions de dollars, ce qui octroie à la firme de San Jose une part de marché de 6,2%, par rapport à 5,3% l’an dernier.

Nutanix est donc le seul fournisseur du trio de tête à enregistrer une baisse des ventes. Celle-ci s’explique par la stratégie de passage à un modèle purement logiciel adoptée par l’éditeur. Mais sur ce plan, les choses se gâtent pour lui. Fin juin 2018, VMware et lui détenaient chacun 33,7% du marché des logiciels HCI (tableau 2). A présent, VMware se détache nettement. Avec des livraisons qui s’envolent de 39,5%, la filiale de Dell engrange 694 millions de dollars, soit une part de marché de 38,0%, et s’ancre en tête. Une hausse des ventes de 4,9%, soit un chiffre d’affaires de 522 millions de dollars, relègue Nutanix à la seconde place du marché dont il détient 28,6%, devant Cisco et ses 6,2%.

Top 3 Companies, Worldwide Hyperconverged Systems as Branded, Q2 2019 ($M) Company 2Q19 Revenue 2Q19 Market Share 2Q18 Revenue 2Q18 Market Share 2Q19/2Q18 Revenue Growth 1. Dell Technologiesa $533.2 29.2% $418.7 28.4% 27.4% 2. Nutanix $258.8 14.2% $275.3 18.7% -6.0% 3. Cisco $114.0 6.2% $77.7 5.3% 46.8% Rest of Market $919.1 50.4% $703.8 47.7% 30.6% Total $1,825.2 100.0% $1,475.4 100.0% 23.7% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, September 24, 2019

Notes: a – Dell Technologies represents the combined revenues for Dell and EMC sales for all quarters shown.