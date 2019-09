Les revenus des fournisseurs d’appliances de sauvegarde spécialement conçues ont diminué de 5,6% d’une année sur l’autre dans la zone EMEA pour atteindre 267,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019, indique le Backup Appliance Tracker d’IDC.

Le chiffre d’affaires total des fournisseurs de systèmes ouverts a reculé de 1,0% par pour s’établir à 252,4 millions de dollars. Les ventes de systèmes centraux ont quant à elles chuté de 46,4%.

« Le marché des d’appliances de sauvegarde spécialement conçues de la zone EMEA a connu un déclin désastreux au cours du deuxième trimestre de 2019, à mesure que le marché évoluait », explique dans un communiqué Jimena Sisa, analyste de recherche principale EMEA Storage Systems chez IDC. « En raison des stratégies numériques des organisations, les infrastructures existantes ne sont plus les infrastructures traditionnelles, mais celles qui offrent le meilleur moyen de gérer leurs ressources les plus stratégiques : les données. »

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires des fournisseurs d’appliances de sauvegarde a diminué au deuxième trimestre, enregistrant une baisse de -8,3% d’une année sur l’autre pour s’établir à 211,6 millions de dollars. « Les turbulences financières et politiques dues au Brexit et aux tensions dans la zone euro ont une incidence sur la confiance des investisseurs et ont un impact direct sur les budgets informatiques », estime Jimena Sisa. « Les organisations retardent les mises à niveau informatiques et les nouveaux projets ce qui a un impact négatif sur les infrastructures. »

À l’inverse de l’Europe occidentale, la partie du marché couvrant l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique (CEMA), moins affectée par les tendances macroéconomiques négatives, a repris sa croissance après le premier trimestre pour atteindre un chiffre d’affaires de 56,06 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une croissance de 6,4% sur un an.

EMEA PBBA Vendor Revenue by Product, 2Q19 (Revenues in $M)

Vendor Revenues ($M) 2Q18 Revenue 2Q18 Market Share 2Q19 Revenue 2Q19 Market Share 2Q19/2Q18 Growth Mainframe systems $28.6 10.1% $15.3 5.7% -46.4% Open systems $254.9 89.9% $252.4 94.3% -1.0% Total $283.5 100.0% $267.7 100.0% -5.6%

EMEA PBBA Open Systems, 2Q19