Le distributeur à valeur ajoutée lyonnais annonce la signature d’un accord de distribution avec Xage Security, spécialiste du contrôle d’accès Zero Trust pour les environnements informatiques, OT (pour Operational Technology ou technologies d’exploitation) et cloud.

La plateforme de sécurité Xage Fabric se singularise par son approche unifiée pour la gestion des accès à privilèges (PAM), l’accès à distance sécurisé (SRA), et la protection des actifs au sein d’environnements complexes mêlant systèmes informatiques, systèmes industriels OT et Cloud.

« Nous constatons une demande croissante pour des solutions de cybersécurité adaptées aux spécificités des environnements OT. Le partenariat avec Xage Security nous permet d’apporter à nos partenaires une technologie innovante et différenciante, essentielle pour sécuriser les systèmes industriels de leurs clients », déclare Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions, dans un communiqué diffusé par le VAD. « Cette collaboration représente une opportunité majeure pour notre réseau de partenaires de se positionner sur un marché en pleine expansion et d’offrir une valeur ajoutée significative. »

L’offre fera l’objet d’une présentation détaillée lors d’un webinaire le 11 septembre.