La cybersécurité industrielle (OT) est un nouvel axe stratégique pour Wallix et devrait représenter 10% de ses commandes en 2023. Pour mieux présenter la pertinence de ses solutions de sécurisation des accès et des identités numériques appliquées à ce domaine, l’éditeur rejoint le Demo Center OT d’Orange Cyberdefense. Créé à Lyon il y a deux ans, ce dernier permet de faire de faire des démonstrations dans des scénarios d’attaque. Pour Wallix, il s’agit à la fois de sensibiliser les responsables des systèmes industriels aux risques cyber et de prouver que ses solutions peuvent répondre au au double enjeu de résilience et continuité d’activité des systèmes.

« Pour les responsables industriels, c’est une énorme avancée de pouvoir démontrer toute la valeur de nos solutions de cybersécurité, dans un écosystème de composants industriels complet », commente dans un communiqué Yoann Delomier, OT Business Strategy chez WALLIX. « Nous disposons maintenant d’un lieu d’échange privilégié unique avec nos clients communs ».

« Au plus proche de la réalité de nos industriels, nos scénarios d’attaques, implémentés sur nos démonstrateurs, sont issus de nos prestations Ethical Hacking. C’est bien cette dimension qui est appréciée de nos clients du secteur car ils peuvent se projeter sur leurs propres installations et comprendre les conséquences d’une cyberattaque », ajoute Fabrice Mourron, Directeur des activités OT SEC chez Orange Cyberdefense en France

Pour la revente et l’intégration de ses solutions, Wallix s’appuie sur un réseau de partenaires (Business Partner Program) qu’Orange Cyberdefense a intégré en 2015. Wallix lui a décerné cette année son prix de meilleur partenaire de l’année dans le monde.

Avec cette nouvelle étape dans leur partenariat, les deux fournisseurs veulent aligner leur expertise dans le domaine des réseaux et des systèmes industriels et renforcer leur accompagnement de ce domaine critique, qui inclut à la fois l’industrie, les hôpitaux, les Smart Cities et les infrastructures critiques.