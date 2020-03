S’ils ne constatent pas encore de conséquences tangibles sur leur activité, les prestataires IT ne doutent pas que l’épidémie de Coronavirus aura un impact sur leur business. Les signes annonciateurs sont déjà là et chacun se prépare à « encaisser ».

La plupart commencent ainsi à rencontrer des problèmes d’approvisionnement. « Les approvisionnements qui étaient déjà difficiles depuis l’automne dernier, notamment à cause des difficultés d’approvisionnement d’Intel, sont en train de se compliquer davantage, explique Philippe Gaitte, directeur de l’intégrateur pictavien RSI. Les stocks se vident. Les grossistes ne sont pas en mesure de communiquer de manière efficace sur les délais de livraison. La plupart d’entre eux utilisent SAP et les délais qui sont affichés sur leurs sites web sont des délais calculés sur la moyenne des précédents approvisionnements ou sur une estimation de délai moyen hors période de crise. Les indications disponibles sont donc totalement fantaisistes. »

Des difficultés d’approvisionnement qui posent évidemment des problèmes concrets aux prestataires : « c’est toute la planification des projets et des déploiements qui devient aléatoire et difficile à structurer », constate Dominique Plottier, président du prestataire rhône-alpin de services IT Access Group.