Les clients de Cohesity pourront désormais sauvegarder et récupérer les charges de travail Hadoop et NoSQL ainsi que les bases de données de support, cela en plus des SGBD traditionnels tels qu’Oracle et SQL et les charges de travail virtuelles, dans le cloud et physiques permises jusqu’à présent; le tout au travers d’une solution unique. La firme de San Jose a en effet réalisé l’acquisition d’Imanis Data, un spécialiste des solutions de sauvegarde et de gestion des bases de données distribuées.

« L’acquisition d’Imanis Data par Cohesity a pour objectif de transformer la manière dont les entreprises sauvegardent, stockent, gèrent et tirent les enseignements de leurs données secondaires, quel que soit leur type ou le lieu où elles se trouvent », indique dans un communiqué Mohit Aron, fondateur, président et CEO de Cohesity. « Les bases de données NoSQL connaîtront probablement une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années, et au fur et à mesure que les entreprises adoptent ces charges de travail modernes, Cohesity peut aider à garantir la protection des données au moyen d’une simple solution à l’échelle du web, ce qui permet également aux organisations de faire beaucoup plus avec leurs données. »

Les clients pourront ainsi éliminer le besoin de séparer les silos d’infrastructure et de données pour leurs charges de travail NoSQL et Hadoop et gérer toutes leurs données à partir d’un seul volet.

Notons qu’Imanis Data est déjà disponible en tant qu’application dans la Cohesity MarketPlace, permettant aux clients de protéger toutes leurs bases de données distribuées Hadoop et NoSQL, y compris MongoDB, Cassandra, Cloudera, CouchbaseDB et Hbase, sur une seule plateforme.

La fusion des technologies des deux entreprises se fera sous la direction de la cofondatrice et co-CEO d’Imanis, Nitin Donde.