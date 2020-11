CM Group, dont l’actionnaire majoritaire est Insight Partners, vient d’acquérir Selligent à HGGC. Selligent rejoint l’entité Campaign Monitor Europe UK LTD de CM Group. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

« Cet achat renforce l’avance de CM Group en tant que plus grand portefeuille international d’entreprises spécialisées dans l’email marketing et le marketing multicanal », indique CM Group dans un communiqué. « Les solides fondations de Selligent en Europe et aux États-Unis, son approche centrée sur le client adressant les grandes et moyennes entreprises des secteurs des services financiers, du voyage, des médias, du divertissement et du retail complètent les activités de CM Group. »

Avec ses produits Campaign Monitor, Sailthru, Emma, Delivra, Vuture, Liveclicker et désormais Selligent le groupe de Nashville (Tennessee) revendique 70.000 clients et plus de 180 milliards de connexions dans le monde. Il espère avec cette acquisition dépasser un chiffre d’affaires annuel de 250 millions de dollars.

« Selligent complète idéalement CM Group. Les clients présents sur l’ensemble de notre gamme de produits ont beaucoup à gagner de l’expansion constante de notre famille de marques », déclare dans le communiqué Wellford Dillard, CEO de CM Group. « Notre stratégie unique, basée sur des micro-services, nous permet d’accélérer l’innovation sur chacun de nos produits, conduisant ainsi à un retour sur investissement plus rapide pour nos clients. S’agissant de Selligent, nous allons rapidement augmenter les fonctionnalités de mobile app messaging, d’analytics et de personnalisation en temps réel grâce à notre expertise dans ces domaines, tandis que les marques de CM Group bénéficieront des fonctionnalités d’intelligence artificielle de Selligent. »

La marque continuera à fonctionner comme une technologie distincte au sein de CM Group.

« Rejoindre CM Group permet à Selligent d’accélérer sa dynamique de croissance sur le marché européen où nous avons construit une base solide et bâti un large écosystème de clients et partenaires », affirme de son côté Bruno Boussion, SVP Europe de Selligent. « La famille de marques de CM Group nous permettra de conserver notre ADN, qui se caractérise par une forte proximité avec nos clients et partenaires, et de mener à bien nos ambitions, tout en conservant les spécificités de la marque Selligent. »

Selligent Marketing Cloud a été qualifié de Leader dans le « The Forrester Wave : Cross-Channel Campaign Management (Independent Platforms) » du quatrième trimestre 2019.