C’est en quelque sorte un retour aux sources. Cloudera, qui a fusionné l’an dernier avec Hortonworks, s’est doté d’un nouveau CEO. Le poste a été confié à Rob Bearden, qui a participé en 2011 à la création d’Hortonworks dont il a aussitôt pris la direction générale. Une fonction qu’il a occupé jusqu’à la fusion des deux spécialistes Hadoop en janvier 2019, le CEO de Cloudera, Tom Reilly, prenant la direction générale de la nouvelle entité. Rob Bearden a alors rejoint le conseil d’administration de cette dernière, tout en prenant la tête de Docker, poste qu’il a occupé jusqu’au mois de novembre, lors de la cession de l’activité Docker Enterprise à Mirantis.

Tom Reilly n’est pas resté longtemps à la tête de la nouvelle Cloudera. Il a en effet démissionné l’été dernier sur fond de résultats inférieurs aux attentes et de chute du titre. L’actionnaire activiste Carl Icahn, qui a entretemps acquis une partie du capital, a très probablement pesé dans cette décision. Le président du conseil d’administration, Marty Cole, un ancien cadre d’Accenture, a alors assuré l’intérim. Ce dernier prend aujourd’hui sa retraite et cède donc son fauteuil à Rob Bearden et la présidence du conseil d’administration à Nicholas Graziano, gestionnaire de portefeuille chez Icahn Capital depuis février dernier à en croire le Silicon Valley Business Journal, et par ailleurs membre du conseil d’administration de Xerox.

« En tant que membre du conseil d’administration, je me suis engagé avec l’équipe de direction sur la vision et la stratégie de l’entreprise », affirme dans un communiqué Rob Bearden. « Je suis totalement attaché à cette stratégie et confiant que notre équipe continuera à exécuter nos initiatives de croissance. Il existe un marché important pour les solutions d’entreprise qui gèrent le cycle de vie complet des données sur n’importe quel cloud ou centre de données. La nouvelle plateforme de données Cloudera nous permettra de saisir davantage cette opportunité à forte croissance. »