Microsoft continue de grapiller du terrain sur le marché mondial des services d’infrastructure cloud. Au premier trimestre 2023, sa part de marché s’établit à 23%, contre 22% un an plus tôt et 20% au T1 2021, selon les données de Synergy Research Group. A l’inverse le leader du marché AWS voit sa part se tasser à 32% contre 33% un an plus tôt. L’écart entre les deux concurrents s’est donc réduit et n’est plus qu’à un chiffre, après être passé de 11% à 9%. La part de Google Cloud, à la troisième place, reste inchangée à 10%. Au total, les trois leaders représentent 65 % du marché mondial et 72 % du segment du cloud public.

Les dépenses liées au cloud ont augmenté de plus de 10 Md$ d’une année sur l’autre pour atteindre 63 Md$, soit une croissance de 19%. C’est un ralentissement par rapport à la même période l’an dernier, où la croissance atteignait 26%, mais le marché continue de se développer à un rythme sain observe le cabinet d’études. La croissance d’un trimestre sur l’autre est de 3%, comparable à celle observée un an plus tôt.

Synergy Research Group précise que les services de cloud public IaaS et PaaS, qui représentent l’essentiel du marché, ont augmenté de 21 % d’une année sur l’autre. Les revenus sur les douze derniers mois ont atteint 237 Md$.