Selon les dernières données de Synergy Research Group, les dépenses des entreprises en services d’infrastructure cloud (IaaS, PaaS et cloud privé hébergé) au deuxième trimestre ont progressé de 29% d’une année sur l’autre pour atteindre 54,7 milliards de dollars. Le marché continue de croitre à vive allure malgré un impact négatif des taux de change qui, selon le cabinet d’analyses, a amputé sa croissance de 6% sur le trimestre. Ses revenus cumulés sur 12 mois atteignent 205 milliards de dollars

La croissance du marché continue de profiter aux géants du secteur au détriment de leurs challengers. Chez les trois leaders, AWS voit sa part de marché progresser sur un an de 33 à 34%, Microsoft Azure de 19 à 21% et Google Cloud de 9 à 10%. Suivent Alibaba, stable à 5% et IBM, stable à 4%.

Les services publics IaaS et PaaS représentent la majeure partie du marché et ceux-ci ont augmenté de 31% au T2. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les trois premiers contrôlent 72% du marché. Géographiquement, le marché du cloud continue de croître fortement dans toutes les régions du monde.

« Cela a entraîné une nette accélération à la fois du lancement de nouveaux centres de données hyperscale et du niveau des dépenses en matériel et logiciel de centre de données. Nos prévisions montrent une forte croissance continue dans toutes les mesures clés du marché du cloud », déclare John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group.