Citrix a supprimé un certain nombre d’emplois aux Etats-Unis rapporte The Register. Plusieurs haut-responsables ont ainsi été remerciés. C’est notamment le cas de Manoj Raisinghani, vice-président en charge des réseaux, de la sécurité et de l’analytique qui a quitté l’entreprise avec deux de ses collaborateurs. Il en va de même pour Christine Harkin, directrice de la stratégie et 8 membres de son équipe. Nos confrères citent également dans la liste des partants les noms de Barry Cowen, vice-président de la marque, Calvin Hsu, vice-président du marketing produit, Tim Minahan, directeur du marketing et de PJ Hough, chef de produit.

La firme de Fort Lauderdale a refusé de commenter ces départs. Nos confrères n’ont pas non plus réussi à joindre les personnes concernées. Un participant anonyme au forum consacré aux licenciements The Layoff, suggère que leurs indemnités de départ sont peut-être subordonnées à leur silence. « Je suis arrivé à Fort Lauderdale à l’heure du déjeuner. Environ 8 personnes attendaient que les ressources humaines leur attribuent une indemnité de départ. C’était un véritable bain de sang aujourd’hui. J’ai vu plusieurs personnes pleurer et quitter l’entreprise avec des boîtes contenant leurs affaires, mises à la porte par la sécurité », indique sur le site un autre participant.

Selon un informateur de The Register ces départs sont liés aux difficultés rencontrées par Citrix pour migrer d’un modèle commercial basé sur le déploiement sur site vers un modèle centré sur le cloud. « Ils essayent de booster leurs revenus en poussant les gens à signer des contrats annuels mais la montée en puissance ne répond pas aux provisions », a expliqué la source. Selon elle, une des difficultés de la société provient de l’abandon l’an dernier de la marque NetScale au profit d’un nom générique. Elle constate que les personnes responsables de ce changement figurent parmi les personnes remerciées.