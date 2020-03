Confronté à une baisse des ventes de ses produits, Cisco va procéder à des licenciements rapporte CRN.

Après avoir enregistré au deuxième trimestre de son exercice 2020 décalé une baisse de 4% en glissement annuel de son chiffre d’affaires, le géant de San Jose s’attend à une nouvelle contraction comprise entre 1,5% et 3,5% de ses résultats ce trimestre. En cause, la situation macroéconomique, les guerres commerciales que mènent les Etats-Unis et le coronavirus, dont Cisco mesure encore mal l’impact.

Contacté par nos confrères, la société a confirmé ces licenciements sans toutefois en dévoiler l’ampleur, ni les métiers et les zones géographiques concernées. « Cela fait partie d’un processus continu d’alignement de nos investissements et de nos ressources pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et partenaires. Nous offrirons toujours notre soutien complet aux employés concernés », a indiqué un porte-parole de Cisco.

Au mois d’août dernier, le CEO de l’entreprise, Chuck Robbins, notait un premier «impact significatif » de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine sur les revenus. Trois mois après, il annonçait que l’impact avait été plus important que prévu, les revenus enregistrés dans l’Empire du Milieu, ayant chuté de 30%.

La semaine dernière, la banque d’investissement Goldman Sachs indiquait de son côté qu’elle prévoyait cette année une stagnation des bénéfices dans les entreprises américaines en raison du coronavirus, ajoutant que de nombreuses entreprises technologiques ressentaient déjà les effets néfastes de l’épidémie.