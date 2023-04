Cisco annonce la disponibilité de PX Cloud, sa plateforme Partner Experience annoncée lors de sa conférence annuelle Partner Summit en 2020.

L’entreprise explique avoir collaboré pendant plusieurs années avec un petit groupe de partenaires pionniers pour mettre en œuvre cette plateforme. Elle est censée fournir une passerelle numérique vers des analyses en temps réel, de la création de services, des opportunités de monétisation et des informations pour soutenir proactivement les partenaires.

PX Cloud vise également à mettre à disposition « une suite d’API pour aider les partenaires à améliorer la précision des informations sur les comptes et les engagements des clients tout au long du cycle de vie ».

Interrogée par Channele2e, la directrice du développement commercial de Cisco chez Computacenter, un partenaire de longue date de Cisco, dit être ainsi parvenue à développer « des ateliers techniques, des évaluations et des services qui présentent nos accélérateurs de cycle de vie des partenaires dans de multiples architectures. Ces solutions uniques sont positionnées aux différentes étapes du cycle de vie, de l’adoption au renouvellement. Alors que les clients cherchent à se perfectionner et à acquérir de nouvelles connaissances et de meilleures pratiques, la présentation de nos services d’experts sur CX Cloud a considérablement changé la donne. »

Il est précisé que les partenaires de Cisco qui revendent Success Tracks disposent à présent d’un accès automatique à la plateforme PX Cloud.