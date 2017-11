Légère embellie pour Cisco. L’équipementier a enregistré au premier trimestre de son exercice 2018 décalé un chiffre d’affaires et un bénéfice légèrement supérieurs aux attentes des analystes. Le premier s’établit à 12,14 milliards de dollars, en recul de 1,7%, c’est 30 millions de dollars au-dessus des attentes de Wall Street, tandis que le second est de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 3% ou 0,48 dollar par action en termes GAAP. En termes non-GAAP il affiche 3,0 milliards de dollars, en recul de 2%, ou 0,61 dollar par action alors que Wall Street tablait sur 0,60 dollar. Pas de quoi pavoiser donc, surtout si l’on songe que les nombreuses acquisitions réalisées en un an n’ont pas réussi à redresser véritablement le chiffre d’affaires. Il n’en fallait toutefois pas plus pour permettre à l’action de gagner 3,9% dans les échanges après-bourse. Wall Street a en effet constaté que le mix évolue : les revenus générés par les produits sont de 9,05 milliards de dollars, soit une baisse de 2,7%, tandis que ceux provenant des services ont gagné 1% à 3,08 milliards de dollars. Les revenus récurrents atteignent 32% du chiffre d’affaires, c’est un gain de 3 points en un an.

Dans le détail, les plateformes d’infrastructure ont généré 6,97 milliards de dollars (-4%), les applications 1,2 milliard de dollars (+6%), la sécurité 585 millions de dollars (+8%) et les « autres produits » 296 millions de dollars (-16%).

Sur un plan géographique, les Amériques ont rapporté 7,35 milliards de dollars (-1%), la zone EMEA 2,91 milliards de dollars (-3%) et la zone Asie/Pacifique/Japon 1,88 milliard de dollars (-1%).

Les revenus différés grimpent de 10% à 18,6 milliards de dollars, entraînés par les souscriptions et les offres logicielles.

« Les résultats de ce trimestre démontrent les progrès continus enregistrés par nos activités stratégiques prioritaires », a indiqué le CEO de l’équipementier Chuck Robbins lors de la présentation des résultats aux analystes (retranscrits par Seeking Alpha). « Nos nouvelles solutions réseaux dopent les revenus, permettant une innovation accélérée de l’ensemble de nos produits, et offrent à nos clients une plus large gamme de nouveaux moyens de consommation. Cela se traduit par une forte augmentation des revenus issus des logiciels et des souscriptions. Nous constatons des progrès dans toutes nos trois zones géographiques permettant un retour à la croissance des commandes au premier trimestre. »

Le dirigeant a notamment cité comme moteurs d’une future croissance les réseaux intelligents, les architectures de centres de données de nouvelle génération, les applications IoT, l’analytique, l’intelligence artificielle, les offres de collaboration, la sécurité et bien sûr le multicloud, mettant en exergue le partenariat avec Google.

Pour le trimestre en cours, la firme de San Jose prévoit un chiffre d’affaires en croissance annuelle de 1 à 3%, un bénéfice par action GAAP de 0,46 à 0,51 dollar, et un BPA non-GAAP de 0,58 à 0,60 dollar.