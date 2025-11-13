Cisco confirme son dynamisme retrouvé en dévoilant des résultats et des objectifs supérieurs aux attentes. Sur le premier trimestre de l’exercice 2026 clos fin octobre, l’équipementier réseau a enregistré un chiffre d’affaires de 14,9 Md$ en croissance de 8%, égalant la bonne performance du précédant trimestre et dépassant le consensus de 14,7 Md$ attendu par Wall Street.

Un an plus tôt, le premier trimestre de l’exercice 2025 s’était soldé par une baisse de 6%, plombé par le climat d’incertitude économique. Mais depuis Cisco a aligné 4 trimestres consécutifs de hausse. Le groupe est porté notamment par l’envol des commandes d’infrastructures d’IA, qui ont grimpé à 1,3 Md$ sur ce trimestre, contre 800 M$ au précédent.

Le chiffre d’affaires Produit a bondi de 10% à 11 Md$. L’activité Services a connu une progression plus modérée de 2% à 3,8 Md$.

La division réseaux, de loin la plus plus importante avec 7,7 Md$ de revenus, reste la locomotive avec une croissance de 15%. Cisco l’explique notamment par un cycle massif de renouvellement visant à moderniser les réseaux de campus.

Les autres lignes de produit affichent des résultats plus contractés : -2% pour la sécurité (1,9 Md$), -3% pour la collaboration (1 Md$) et +6% pour l’observabilité (274 M$).

Le bénéfice net du premier trimestre s’établit à 2,86 Md$, en hausse de 5%. Le bénéfice par action ajusté ressort à 1 dollar, dépassant de 2 cents le consensus.

« Nous avons bien entamé l’exercice 2026 et Cisco est en bonne voie de réaliser sa meilleure année à ce jour », a commenté Chuck Robbins, PDG de Cisco. Le dirigeant s’attend à des revenus de 3 Md$ pour l’infrastructure d’IA sur l’exercice 2026.

Cisco a relevé ses objectifs pour l’exercice. Il table sur un chiffre d’affaires entre 60,2 et 61 Md$ contre une prévision antérieure de 59 à 60 Md$. De 4,00 à 4,06$, la fourchette pour le bénéfice par action passe de 4,08 à 4,14$.

