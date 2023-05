L’année 2023 réussit décidément à Cisco. Pour son troisième trimestre fiscal clos le 29 avril, le géant des réseaux a enregistré un chiffre d’affaires de 14,6 Md$ en hausse d’une année sur l’autre de 14%. Son résultat net s’établit à 3,2 Md$ en hausse de 6%. Il en résulte un bénéfice par action de 0,78$ en hausse de 7%.

« Nous avons une fois de plus réalisé un trimestre solide dans un environnement dynamique », a déclaré Chuck Robbins, président et PDG de Cisco. « Au troisième trimestre, nous avons réalisé un chiffre d’affaires record et une croissance à deux chiffres des revenus des logiciels et des abonnements. Alors que des technologies clés comme le cloud, l’IA et la sécurité continue d’évoluer, le leadership établi de longue date de Cisco dans le domaine des réseaux et l’étendue de notre portefeuille nous placent en bonne position pour l’avenir. »

Si l’on observe les résultats par activité, la division reine de Cisco « Secure, Agile Networks » (activités de commutation et de routage de base) voit ses revenus bondir de 29% à 7,55 Md$. Excepté le segment collaboration qui continue de souffrir de la fin de la période pandémique (-13% à 985 M€), tous les autres segments sont en progression : sécurité (+2% à 958 M€) « Internet for the future » (+5% à 1,39 Md$) et « Optimized Application Experiences » (+12% à 204 M€).

Cisco se félicite aussi des progrès réalisés dans la transformation de son modèle d’affaires avec des revenus du logiciel qui sont en hausse de 18% et des revenus récurrents annuels (ARR) qui progressent de 6% d’une année sur l’autre à 23,8 Md$.

Le dernier trimestre de l’exercice pourrait être encore meilleur avec une progression du chiffre d’affaires attendue entre 14% et 16%.

Pour l’ensemble de l’exercice 2023, Cisco table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 10 à 10,5% par rapport à 2022 avec un BPA de 2,93 à 2,98$. Sa prévision initiale visait une croissance de 4,5% à 6,5% du CA et un BPA de 2,63 à 2,76$.