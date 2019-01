Check Point annonce l’acquisition de ForceNock Security. Fondée en 2017, basée à Tel Aviv, la jeune pousse qui compte six employés a développé une technologie en attente de brevet WAAP (Web Application and API Protection) qui utilise des moteurs de sécurité basés sur l’apprentissage machine, le comportement et la réputation. Le fournisseur de solutions de cybersécurité prévoit d’intégrer la technologie de ForceNock dans sa plateforme de protection Infinity. Les conditions financières de l’opération ne sont pas divulguées mais selon une source de ForceNork, qui s’est confiée au site économique israélien Globes, le prix payé est inférieur à 10 millions de dollars.

« Check Point s’engage à fournir l’architecture de sécurité la plus complète possible pour empêcher les générations actuelles et futures de cyber-attaques. L’utilisation croissante des plateformes cloud, réseau, mobile, points de terminaison et IoT nécessite des technologies de sécurité complètes, simples à déployer et faciles à utiliser », explique dans un communiqué Dorit Dor, vice-présidente des produits de Check Point. « L’intégration de la technologie ForceNock dans notre architecture Infinity nous permettra de continuer à fournir le plus haut niveau de sécurité à nos clients du monde entier et de renforcer nos capacités de protection de l’apprentissage automatique. »

Selon Globes, ForceNock n’a à ce jour pas levé de fonds. la startup a toutefois intégré le programme Alpha C du fonds israélien TAU Ventures (soutenu par NEC Corporation of America) ainsi que l’accélérateur SigmaLabs de Tel Aviv accompagné par Entrée Capital.