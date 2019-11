Check Point a fait l’acquisition de Cymplify, une startup basée à Tel Aviv à l’origine d’une technologie qui renforce et protège le micrologiciel des périphériques IoT et les sécurise contre les attaques particulièrement sophistiquées. Cette technologie sera intégrée dans l’architecture Infinity de Check Point. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

La prolifération des équipements IoT dans les entreprises et leurs faiblesses en matière de sécurité ont créé un angle mort dont profitent les cybercriminels pour lancer désormais des attaques de cinquième, voire de sixième génération contre des périphériques (surveillance par caméra IP), manipuler leur fonctionnement (infiltration dans les dispositifs médicaux) ou même prendre en charge des infrastructures critiques (usines, raffineries, centrales nucléaires) pour générer des dommages colossaux. « Grâce à cette technologie, il est désormais possible de prendre une caméra IP, une Smart TV, un contrôleur d’ascenseur ou un dispositif médical tel qu’une pompe à perfusion, de le durcir et de le protéger rapidement contre les attaques avancées de type zéro day », affirme Check Point dans un communiqué.

« L’annonce d’aujourd’hui témoigne de nos efforts constants pour fournir la meilleure sécurité cybernétique sur toutes les plateformes numériques », ajoute dans le document Dorit Dor, vice-présidente des produits de Check Point. « Les 5ème et 6èmee générations de cybermenaces tirent parti de l’utilisation croissante de nouvelles plateformes en développement, y compris les dispositifs IoT qui nécessitent l’extension des capacités des solutions de cybersécurité. L’intégration de Cymplify dans l’architecture Infinity de Check Point renforcera notre capacité à réduire l’exposition de nos clients au cyber-risque lié à l’Internet des objets et à lutter de manière proactive contre les menaces et les vulnérabilités liées à l’Internet des objets sans perturber les opérations critiques ».

La très jeune pousse Cymplify a été fondée en février 2019 par Ram Yonish (CEO), Yali Sela (CTO) et Gili Yankovitch (ex-CEO de Nyx Software Security Solutions).