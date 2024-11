L’éditeur français de logiciels d’analyses de données ChapsVision annonce une levée de 85 millions d’euros et l’acquisition du spécialiste des moteurs de recherche d’entreprise Sinequa. Ce nouveau cycle de financement a été mené par ses investisseurs historiques Tikehau Capital, Qualium Investissement, Bpifrance, GENEO Capital, avec l’entrée comme nouvel investisseur de Jolt Capital.

Fondé en 2019 par Olivier Dellenbach, ChapsVision ambitionne de devenir un acteur de référence du big data et de la cyber intelligence en Europe, à la fois auprès des grandes entreprises et acteurs gouvernementaux. La société, qui avait déjà levé 90 millions d’euros lors de son précédent tour de table en 2023, opte pour une stratégie de croissance externe agressive. Sinequa est sa 27ème acquisition.

Acteur du marché des moteurs de recherche d’entreprise depuis le début des années 2000, Sinequa a pris tôt le virage de l’IA, en appuyant notamment ses développements sur la technologie RAG (Retrieval-Augmented Generation). Sa plateforme est utilisée par de grandes entreprises comme Pfizer, AstraZeneca, TotalEnergies, Alstom, Airbus, ou encore la Nasa.

ChapsVision entend intégrer la technologie de Sinequa à sa plateforme de traitement big data ArgonOS pour renforcer ses capacités de collecte de données, de recherche et d’analyse.

« Cette technologie est parfaitement complémentaire à notre plateforme ArgonOS et va nous permettre de commercialiser une offre unique dans le traitement massif de la donnée », souligne dans un communiqué OIivier Dellebach, PDG de ChapsVision.

ChapsVision capitalisera sur cette acquisition et sur la nouvelle levée pour accélérer son développement à l’international (Europe, Amérique du Nord) et sur des marchés tels que le secteur pharmaceutique, l’industrie, la finance ou le juridique. La société qui emploie près de 1.000 collaborateurs vise un chiffre d’affaires de 200 M€ en 2024 et espère atteindre 1 Md€ à l’horizon 2028.