Pour cette deuxième journée du Forum InCyber 2025 à Lille, les équipes de ChannelNews, InformatiqueNews et It For Business poursuivent leur couverture avec une nouvelle émission en direct, centrée sur la coopération européenne et le renforcement de la cybersécurité face aux menaces actuelles.

Le Forum InCyber 2025 continue aujourd’hui son programme avec des tables rondes et conférences axées sur la souveraineté numérique européenne et les nouvelles approches de la cybersécurité. En partenariat avec IT for Business, ChannelNews et le Cesin, notre émission quotidienne en direct vous permettra de suivre les temps forts de cette journée.

Fidèle au thème «Au-delà du Zero Trust, la confiance pour tous», cette journée propose deux séquences thématiques qui aborderont les enjeux stratégiques de la cybersécurité à l’échelle européenne et les approches multidimensionnelles de la protection des systèmes d’information.

Programme de notre émission du jour 2 – Mercredi 3 avril

11h00-12h04 : « Et si on jouait en équipe de France, mieux en Européen de la cyber ? »

Cette première séquence explorera les stratégies collectives pour renforcer la souveraineté numérique européenne :

11h05 : Interview avec Alain Bouillé (Délégué Général du CESIN) et Jean-Nicolas Piotrowski (CEO d’ITrust, Groupe Iliad) sur l’autonomie et les enjeux géopolitiques de la cybersécurité

: Interview avec Alain Bouillé (Délégué Général du CESIN) et Jean-Nicolas Piotrowski (CEO d’ITrust, Groupe Iliad) sur l’autonomie et les enjeux géopolitiques de la cybersécurité 11h20 : Dominique Tessier (Président de Dote.Conseil et Responsable filière Cybersécurité chez European Champion Alliance) et Romain Basset (Directeur Technique et Stratégique de Hornetsecurity) présenteront les résultats du European Cybersecurity Mapping 2025 et un exemple de consolidation franco-allemande

: Dominique Tessier (Président de Dote.Conseil et Responsable filière Cybersécurité chez European Champion Alliance) et Romain Basset (Directeur Technique et Stratégique de Hornetsecurity) présenteront les résultats du European Cybersecurity Mapping 2025 et un exemple de consolidation franco-allemande 11h30 : Interview avec Dorothée Decrop (Déléguée Générale d’Hexatrust) et Thierry Bedos (Area Vice President South EMEA de Keepit) sur les nouveaux services pour se cyber-équiper en européen

: Interview avec Dorothée Decrop (Déléguée Générale d’Hexatrust) et Thierry Bedos (Area Vice President South EMEA de Keepit) sur les nouveaux services pour se cyber-équiper en européen 11h45 : Henri D’Agrain (Délégué Général du Cigref) et David Chassan (Directeur de la stratégie d’Outscale, Dassault Systèmes) analyseront les implications du schéma de certification EUCS

12h04-13h24 : « Cybersécurité : ceinture, bretelles et gilets pare-balles ? »

La deuxième séquence abordera les approches multidimensionnelles de la cybersécurité :

12h05 : Interview avec Arnaud Martin (Directeur des Risques Opérationnels à la Caisse des Dépôts & CESIN) et Loïs Samain (RSSI d’EDF Hydro & CESIN) sur l’exposition aux risques cyber illustrée par des exemples concrets

: Interview avec Arnaud Martin (Directeur des Risques Opérationnels à la Caisse des Dépôts & CESIN) et Loïs Samain (RSSI d’EDF Hydro & CESIN) sur l’exposition aux risques cyber illustrée par des exemples concrets 12h20 : Bernard Montel (Directeur technique EMEA de Tenable) et Samuel Hassine (PDG et cofondateur de Filigran) aborderont les méthodes de mesure des menaces

: Bernard Montel (Directeur technique EMEA de Tenable) et Samuel Hassine (PDG et cofondateur de Filigran) aborderont les méthodes de mesure des menaces 12h30 : Interview avec Benjamin Duchet (Chief Technologist chez HP) sur l’accompagnement des RSSI face aux contraintes de vigilance permanente

: Interview avec Benjamin Duchet (Chief Technologist chez HP) sur l’accompagnement des RSSI face aux contraintes de vigilance permanente 12h40 : Loic Guézo (VP du Clusif) présentera le Panorama de la cybercriminalité 2025 et les phénomènes durables émergents

: Loic Guézo (VP du Clusif) présentera le Panorama de la cybercriminalité 2025 et les phénomènes durables émergents 12h55 : Théo Gordyjan de Synacktiv parlera du hacking offensif et de la cybersécurité offensive

: Théo Gordyjan de Synacktiv parlera du hacking offensif et de la cybersécurité offensive 13h05 : Paul-Olivier Gibert (Président de l’AFCDP) expliquera pourquoi DPO et RSSI doivent désormais travailler ensemble

13h30-14h30 : Séquence spéciale distribution

À partir de 13h30, notre séquence distribution accueillera plusieurs acteurs du secteur :

Julien Mousqueton (Computacenter), Christophe Maillet (Adacis), Mouhédine Habache (Néosoft), Jeremy Voisin (Cheops Technology), Vincent Poulbere (Sysdream), Julien Tarnowski (Newlode), Kizitho Ilongo (TD Synnex) et Leo Gonzales (Devensys) partageront leurs perspectives sur les défis et opportunités du marché de la distribution en cybersécurité.

Suivez notre émission en direct sur le site de ChannelNews ou notre chaine YoutUbe à partir de 11H.