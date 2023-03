Avec 16,1 millions d’unités livrées au quatrième trimestre, le marché du PC aux États-Unis a fini l’année 2022 sur une chute de 23% en glissement annuel. Une correction qui touche les ordinateur de bureau (-22%) et un peu plus encore les ordinateurs portables (-24%). En comparaison les tablettes s’en sortent bien avec une hausse de 2% et 12,6 millions d’unités expédiées. Pour l’ensemble de l’année, la chute est de 18% pour les PC tandis que le segment des tablettes reste stable.

Canalys s’attend à que la courbe reste négative pour les PC sur tous les trimestre de 2023 et prévoit une baisse globale sur l’année de 13%. « À l’avenir, la reprise du marché des PC s’accélérera en 2024 à mesure que les dépenses des consommateurs reviendront, que les entreprises effectueront des mises à niveau de Windows 11 et que la demande en matière d’éducation entraînera une vague de rafraîchissements d’appareils à grande échelle », indique le cabinet d’étude.

HP termine l’année en tête des fournisseurs de PC avec une part de marché de 28,4% au quatrième trimestre devant Dell (24,6%) et Lenovo (14,6%). Toutefois sur 2022, Dell l’emporte avec 26,3%, suivi par HP (23 ,9%) et Lenovo (13,5%). Apple se classe en quatrième position avec 13,5% et Acer clot le top 5 avec 5,7%.

Apple continue de dominer largement le marché des tablettes avec une part de marché de 41,8% en 2022. Viennent ensuite Amazon (24,4%), Samsung (17,2%), TCL (5,2%) et Microsoft (1,6%).