Les acquisitions de SI Automic (automatisation des SI et des processus métiers) et de Veracode (tests de sécurité des applications) n’ont pas dopé les résultats de CA Technologies. L’éditeur a terminé son deuxième trimestre fiscal 2018 avec un chiffre d’affaires en légère progression annuelle (+2%) à 1,03 milliard de dollars, dont 342 millions de dollars (33%) générés hors de l’Amérique du Nord. Le bénéfice net recule même de 13% à 184 millions de dollars, soit 0,44 dollar par action.

Le chiffre d’affaires des solutions Mainframe a diminué de 2% pour atteindre 539 millions de dollars. Les revenus provenant des solutions Entreprises ont augmenté de 7% à 420 millions de dollars. Enfin, le chiffre d’affaires généré par les prestations de services est stable à 75 millions de dollars.

Le cash-flow issu des opérations s’établit à 37 millions de dollars, versus -53 millions de dollars un an plus tôt.

« Je suis satisfait de notre marge opérationnelle et de la croissance de notre cash flow au deuxième trimestre. Nous sommes très bien positionnés sur les segments de marchés importants et nos produits sont reconnus par les principaux analystes. Cependant, il y a des domaines de notre activité où nous devons encore progresser. Nous prenons les mesures pour maintenir notre niveau de performance. Et je suis optimiste sur notre capacité à délivrer une croissance et une profitabilité sur le long terme », commente dans un communiqué le président et CEO, Mike Gregoire.

Pour l’ensemble de l’exercice, CA Technologies prévoit un chiffre d’affaires en augmentation de 5%. Au taux de change du 30 septembre 2017, cela se traduit par un chiffre d’affaires annuel se situant entre 4,22 et 4,25 milliards de dollars. La marge opérationnelle se situerait entre 26 et 27% en tablant sur un taux d’imposition compris entre 28 et 29%. Le résultat par action devrait baisser de 5% à 8%. Cela se traduirait par un résultat se situant entre 1,70 et 1,76 dollar par action. Enfin, le cash flow devrait augmenter dans une fourchette de 2% à 6% pour atteindre entre 1,10 et 1,15 milliards de dollars.