Red Hat a terminé son exercice 2018 sur une note optimiste. Le quatrième trimestre s’est clôturé le 28 février dernier avec un chiffre d’affaires de 772,3 millions de dollars en croissance de 23%. Les souscriptions grimpent de 22% à 683,3 millions de dollars. La marge opérationnelle est de 17,1%. Le cash flow opérationnel progresse de 14% à 362,0 millions de dollars. Impacté par une charge exceptionnelle de près de 123 millions de dollars liée à la réforme fiscale adoptée par le Congrès en décembre dernier, le montant des impôts s’élève à 154,5 millions de dollars. Il en ressort une perte de 12,5 millions de dollars ou 0,07 dollars par action. En termes non-GAAP, l’éditeur enregistre un bénéfice en hausse de 1,3% à 183,0 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 0,94 dollar.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 2,9 milliards de dollars, en hausse de 21%. Les souscriptions grimpent de 22% à 2,6 milliards de dollars. La marge opérationnelle est de 16,2%. Le cash flow opérationnel progresse de 18% à 923,1 millions de dollars. En progression de 2,0%, le bénéfice net atteint 258,8 millions de dollars ou 1,46 dollar par action.

Pour le trimestre en cours, l’éditeur open source table sur un chiffre d’affaires compris entre 800 et 810 millions de dollars, sur une marge opérationnelle GAAP de 13,4% et sur un bénéfice par action GAAP de 0,42 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice 2019, Red Hat prévoit un chiffre d’affaires compris entre 3,425 milliards de dollars et 3,460 milliards de dollars, une marge opérationnelle GAAP de 16,6% et un bénéfice par action GAAP compris entre 2,25 et 2,28 dollars. Le cash flow opérationnel devrait se situer dans une fourchette de 1,035 et 1,045 milliard de dollars.