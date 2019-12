Après le lancement réussi des protections d’écran Force Glass certifiées par SAMSUNG, Bigben Connected, leader français des accessoires et objets connectés pour mobiles, poursuit son partenariat technologique avec l’industriel coréen leader mondial du smartphone et annonce le lancement des premières coques de protections « Force Case » testées et certifiées par le label « SAMSUNG MOBILE ACCESSORY PARTNERSHIP PROGRAM ». Cette gamme sera disponible pour les principaux smartphones de Samsung à compter de décembre 2019 et présentera la mention exclusive « DESIGNED FOR SAMSUNG » sur le packaging. Une extension progressive des coques de protection vers les autres téléphones les plus populaires de la marque sera ensuite proposée.



Grâce à une étroite coopération avec les équipes R&D de Samsung en Corée, Bigben a développé une coque de très haute qualité garantie à vie pour protéger les smartphones SAMSUNG testés et certifiés par la marque dans le cadre de son programme « SAMSUNG MOBILE ACCESSORY PARTNERSHIP PROGRAM ». Ce faisant, Bigben Connected démontre une nouvelle fois sa capacité à innover et à travailler en proximité avec les plus grands constructeurs et marques du marché.



Lancés sous la marque Force Case, ces nouveaux produits signés Bigben Connected offrent un triple avantage :



– la très haute résistance contre les chocs à des chutes jusqu’à 3 mètres de hauteur,

– la meilleure compatibilité pour les smarpthones Samsung certifiée par le constructeur,

– la garantie à vie des coques Force Case qui a fait son succès depuis son lancement en 2017.



Michel Bassot, Directeur général de Bigben Connected : « Une fois de plus, SAMSUNG renouvelle sa confiance à Bigben Connected pour son savoir faire dans le développement et la distribution d’accessoires de très haute qualité qui permettront aux utilisateurs de smartphones à la marque éponyme de protéger durablement leurs téléphones avec une coque de protection Force Case. Nous allons continuer d’investir durablement sur notre marché pour conserver notre avantage concurrentiel et permettre aux consommateurs d’accéder à des accessoires de grande qualité pour protéger et utiliser leurs mobiles dans les meilleures conditions. »