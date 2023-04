IDC note une baisse de près de 16% des ventes de stations de travail en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) au second semestre de l’année 2022.

Le cabinet d’étude estime que le ralentissement se poursuivra en cette première moitié de l’année 2023, chutant de 21%. Mais le marché devrait rebondir d’ici la fin de l’année, avec une croissance de 17% prévue au quatrième trimestre et une croissance de 21,3% attendue en 2024.

« L’incertitude entourant la guerre en Ukraine, les crises énergétiques et l’inflation ont pesé lourdement sur les choix d’investissement en matériel des entreprises et ont eu un impact négatif sur la demande », déclare Mohamed Hefny, directeur de programme chez IDC EMEA Systems & Infrastructure Solutions. Selon lui, la croissance sera de nouveau alimentée par l’utilisation accrue de postes mobiles liée au travail à domicile, par les migrations vers Windows 10 et Windows 11 ainsi que par les mises à niveau liées au développement de technologies émergentes telles que l’IA (Intelligence Artificielle) et l’apprentissage automatique.