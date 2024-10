Axians France annonce l’acquisition de Belharra Numérique, une entreprise de service numérique basée au Pays Basque et spécialisée dans l’informatique décisionnelle et les solutions collaboratives. Créée en 2006, la société compte 30 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros en 2023. Cette acquisition permet à Axians, filiale de Vinci Energies dédiée aux solutions ICT, de s’implanter dans le Pays basque et de renforcer son rayonnement dans le Sud-Ouest de la France.

Belharra Numérique compte 4 agences basées à Biarritz, Bordeaux, Pau, Toulouse. La société est spécialisée dans l’intégration de solutions collaboratives (Abby, Docuware, Jalios, Neoledge) et décisionnelles (IBM Analytics).

« BI, Data, gestion de données, dématérialisation, mobilité… autant de sujets qui ne cessent de faire croître les besoins des entreprises en matière de solutions numériques et d’accompagnement », a réagi sur Linkedin Dominique Gazeux, Chef d’Entreprise d’Axians Communication & Cloud Biarritz. « Grâce aux compétences pointues des équipes de Belharra Numérique et leur ancrage dans le Sud Ouest de la France, notre marque Axians confortera sa position de partenaire de choix auprès des acteurs de ces régions en prise avec des enjeux liés aux nouvelles technologies ». Le montant de l’opération n’est pas communiqué.