Axians va investir massivement sur la cybersécurité dans les deux prochaines années. C’est le message qu’a voulu faire passer la marque IT marque du groupe Vinci Energies à l’occasion du dernier Forum International de la Cybersécurité, qui s’est tenu du 7 au 9 avril à Lille.

En incluant la vente de solutions, cette activité pèse aujourd’hui 44 M€ de chiffre d’affaires et compte 70 experts impliqués dans ses services opérationnels de sécurité. Elle pourrait dépasser les 300 personnes d’ici à deux ans si la marque parvient à recruter autant qu’elle le souhaite.

Elle vient ainsi d’annoncer un plan de recrutement ambitieux d’une cinquantaine de postes à pourvoir immédiatement (notamment des auditeurs, des pentesteurs, des analystes SOC N2 et N3…) et prévoit 200 recrutements supplémentaires dans les 18 mois.

Au passage, Axians a annoncé la création d’équipes régionales expertes en cyber dans cinq villes en sus de Paris (Lille, Lyon, Marseille, Toulouse et Saint-Brieuc) et l’industrialisation de ses outils et processus cyber. Jusque-là, Axians Cyber était incarnée par une équipe centralisée fonctionnant avec l’appui d’expertises locales.

L’offre de services restera nationale mais désormais elle sera portée par une organisation décentralisée, conformément à l’ADN de la marque – qui est constituée, comme le rappelle Guillaume Garric, directeur général d’Axians Communication & Cloud (photo), de la juxtaposition d’une cinquantaine de raisons sociales.

« Ce modèle décentralisé est un argument majeur pour le recrutement, poursuit Guillaume Garric. Les candidats perçoivent bien que cela favorise l’octroi de responsabilités ». L’intrapreneuriat que prône l’entreprise trouve ici son illustration.

Pour que ces six équipes locales continuent de travailler ensemble comme une seule équipe, Axians a opté pour une méthodologie commune, un outillage commun et des certifications communes. Axians vient ainsi de confier à Karim Djebar, chef d’entreprise d’Axians Cybersecurity Paris, la mission de déployer cette méthodologie au niveau régional, et de faire en sorte que les différentes équipes soient bien coordonnées entres elles. Emmanuel Pieters, qui assurait jusque-là la fonction d’architecte Cybersecurité pour les programmes spatiaux de Thales, garantira de son côté sa bonne exécution technique.

Côté outillage, Axians a fait le choix de la version SaaS de la solution de gestion des accès à privilège de Wallix, SaaS Remote Access, qu’elle a portée sur son cloud souverain Fast Cloud et qu’elle a baptisée WaaSA (Wallix as a Service by Axians). Un outil qui lui sert à authentifier et suivre les accès à distance des collaborateurs de l’entreprise et de ceux de ses clients et fournisseurs.

En parallèle, la marque vient de lancer une offre de SOC as a service à destination des entreprises de taille moyenne, basée sur une plateforme EDR mutualisée (détection et réponse des points de terminaison) développée avec différents partenaires.

Au cours des douze derniers mois, la marque a fait certifier ses différentes équipes régionales Expert cyber. Elle vise désormais les qualifications PRIS (Prestataires de réponse aux incidents de sécurité) et PDIS (Prestataire de détection d’incidents de sécurité) en complément de la certification PASSI (Prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information qualifiés) qu’elle a déjà validée.

Si Axians cybersécurité s’est particulièrement illustrée par son dynamisme en 2022 avec une croissance de 22%, Axians Communication & Cloud qui regroupe l’ensemble de ses activités Cloud et réseaux, a progressé de 17% au global, passant de 380 à 450 M€ de chiffre d’affaires et portant son effectif de 1.600 à plus de 1800 salariés. Une croissance tirée par la montée en puissance de ses activités de services et notamment de ses services managés, se félicite Guillaume Garric.