Suivant ainsi, du moins en partie, l’exemple d’IBM qui se retire du marché de la reconnaissance faciale pour des raisons éthiques, Amazon a annoncé qu’il instaurait un moratoire d’un an sur l’utilisation par la police de sa technologie Rekognition. Celle-ci est désormais réservée à des organisations qui s’en servent pour combattre la traite des êtres humains ou pour réunir les familles avec des enfants disparus a ajouté l’entreprise.

« Nous avons préconisé que les gouvernements mettent en place des réglementations plus strictes pour régir l’utilisation éthique de la technologie de reconnaissance faciale, et ces derniers jours le Congrès semble prêt à relever ce défi. Nous espérons que ce moratoire d’un an lui offrira suffisamment de temps pour mettre en œuvre les règles appropriées. Nous sommes prêts à l’aider si nécessaire », a précisé la firme de Seattle dans un billet de blog non signé.

En février dernier, le CEO d’AWS, Andy Jassy, avait fermement défendu l’utilisation de la technologie par les forces de l’ordre rapporte CRN. « Nous pensons que les gouvernements et les organisations qui sont chargées de garantir la sécurité de notre communauté doivent avoir accès à la technologie moderne la plus sophistiquée qui existe », avait-il déclaré lors d’un débat télévisé. A une association qui s’inquiétait de l’absence d’une réglementation claire pour l’usage de la technologie, il avait indiqué qu’il se félicitait des règles gouvernementales existantes et qu’il n’avait jamais constaté d’abus. « Je pense que la technologie de reconnaissance faciale fait déjà beaucoup de bien pour la société », avait-il ajouté avant de conclure que les personnes utilisant la technologie devraient être tenues pour responsables en cas d’usage « irresponsable ».