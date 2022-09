Le nouveau smartphone d’Apple coûte cher et ce n’est pas une surprise. Ce qui en est une, en revanche, c’est que les composants internes de l’iPhone 14 ont été repensés pour le rendre plus facilement réparable.

Ce n’est pas la direction d’Apple qui le proclame. C’est le PDG d’iFixit, Kyle Wiens. Lors d’un démontage filmé du nouveau modèle de smartphone de la firme de Cupertino, on voit qu’avec un design de type papillon, la plaque arrière peut être retirée rapidement car elle n’est retenue que par deux vis. L’iPhone 14 est également doté d’adhésifs plus faciles à retirer et n’a plus de soudures de mise à la terre.

Pour Kyle Wiens, « cette amélioration de la conception est une grande victoire (…). Avec un peu de chance, cela incitera d’autres fabricants à faire de même ». Il attribue donc une note de 7/10 à ce modèle d’iPhone en termes de réparabilité, la note la plus élevée qu’iFixit ait attribuée à cet appareil depuis la série 8, il y a cinq ans.

Pour autant, la marque à la pomme continue de s’en tenir aux restrictions d’appariement des pièces qui nécessitent l’activation des nouveaux composants de l’iPhone auprès d’Apple pour fonctionner. Cela pourrait donc signifier que, bien que l’iPhone 14 soit plus facilement réparable, Apple espère simplement réduire la file d’attente à son service de réparation tout en continuant d’assurer cette activité lucrative, plutôt que de la laisser aux mains des utilisateur·rice·s.